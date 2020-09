CVO Vitant organiseert doe-het-zelfcursus in PTS Boom Ben Conaerts

16u11 0 Boom Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Vitant start in oktober een korte cursus voor wie het beu is om voor kleine elektrische herstellingen de hulp van een vakman in te roepen.

In de cursus ‘Basis elektriciteit’ vormt Vitant de deelnemers in zes namiddagen om tot echte doe-het-zelvers die veilig kleine elektrische klusjes in huis kunnen uitvoeren. Zo kun je na afloop zelf een lamp of stopcontact vervangen en weet je wat je moet doen bij een stroompanne.

De lessen vinden plaats van 7 oktober tot en met 18 november, telkens op woensdag van 13 tot 15.45 uur in PTS Boom. Deelnemen kost zeventig euro. Je kunt inschrijven via info@cvovitant.be of op 0479/02.39.16.