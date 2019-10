Cursus leert je werken met smartphone of tablet Ben Conaerts

01 oktober 2019

De Boomse bibliotheek organiseert vanaf woensdag 2 oktober in samenwerking met Open School een cursus voor mensen die met een smartphone of tablet willen leren werken.

In vijf lessen leer je het aanraakscherm gebruiken, verbinding maken met internet, surfen en e-mailen, werken met apps, foto’s maken en versturen, enzovoort. Je brengt zelf je smartphone of tablet mee, maar wel enkel smartphones of tablets die werken met Android.

De eerste les vindt plaats op woensdag 2 oktober 2019 van 8.45 tot 11.45 uur. Inschrijven kan via Open School via tel. 03 888 89 66.