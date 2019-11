Curieus Boom verkoopt soep voor ‘Music for Life’ Ben Conaerts

19 november 2019

14u19 0

Curieus Boom is weer gestart met haar jaarlijkse soepverkoop in het teken van ‘Music for Life’. Met de opbrengst wil de vereniging twee lokale projecten ondersteunen. Eén deel van de opbrengst gaat naar de Welzijnsschakel, een organisatie die gezinnen in armoede onder meer helpt met voedselpakketten. Het ander deel is bestemd voor Studiepunt, een project om jongeren te helpen bij hun schoolwerk.

Je kan soep bestellen voor zaterdagen 7, 14 en 21 december. Voor 1 liter tomatensoep met balletjes betaal je 6 euro, 1 liter zonder balletjes kost 5 euro. Op donderdag 12 december zal de soep ook verkocht worden op de wekelijkse markt in Boom.

Soep bestellen kan via het mailadres curieus.boom@curieus.be.