Curieus Boom schenkt 2.200 euro aan Studiepunt Ben Conaerts

17 februari 2020

15u07 0 Boom Curieus Boom heeft een cheque van 2.200 euro geschonken aan Studiepunt. Dat bedrag werd ingezameld met de soepverkoop van vorig jaar in het kader van Music for Life.

Al enkele jaren organiseert Curieus Boom, in samenwerking met Boom één en de Jong-Socialisten Boom, een soepverkoop. In het kader van Music for Life maken ze en verkopen ze soep ten voordele van het goede doel. De verkoop van eind vorig jaar heeft 4.400 euro opgeleverd. De helft van het bedrag werd reeds overhandigd aan Welzijnsschakel Boom, een organisatie die zich inzet voor kansarme gezinnen. De andere helft werd nu ge-schonken aan Studiepunt. Dit project, dat gedragen wordt door vrijwilligers, helpt wekelijks verschillende Boomse jongeren uit de secundaire scholen met huiswerkbegeleiding. Op die manier bieden ze de jongeren extra kansen op slagen in hun secundaire schoolloopbaan.

“We zoeken steeds naar projecten of organisaties die gezinnen, jongeren of senioren versterken in het dagelijks leven”, zegt Andy Janssens, voorzitter van Curieus Boom. “Met de opbrengst van onze soepverkoop hopen we hun werking een duwtje in de rug te kunnen geven. Ik ben onze vrijwilligers dan ook enorm dankbaar. Want het is dankzij hun inzet dat we projecten als Welzijnsschakels en Studiepunt kunnen ondersteunen.”