Crystal Events host opnieuw podium op Tomorrowland: “Dé plek waar lokaal dj-talent een kans krijgt” Ben Conaerts

23 juli 2019

16u40 0 Boom Voor het derde jaar op rij mag de Schelse vzw Crystal Events een podium hosten op Tomorrowland. Op zaterdag 27 juli toveren ze de Rave Cave om tot de Crystal Stage en geven ze dj-talent uit de streek de kans zich te tonen. “Tomorrowland op je CV kunnen zetten, dat opent veel deuren.”

Het zijn misschien niet de grootste namen die er staan, maar vergis je niet: deze zaterdag gaat het opnieuw knallen in de Rave Cave. Acht dj’s uit de Rupelstreek komen er bewijzen dat je geen Dimitri Vegas of Like Mike moet heten om een massa op te zwepen en aan het dansen te krijgen. Gastheer van het feestje is Crystal Events, een Schelse vzw die al vijf jaar evenementen organiseert voor de plaatselijke jeugd. Het is al het derde jaar op rij dat de vzw op Tomorowland zijn eigen podium mag hosten.

Ruim netwerk

“Het is bijzonder fijn dat we opnieuw kunnen samenwerken met Tomorrowland”, zeggen Mathias Van Onckelen en Philip Lemal van Crystal Events. “De organisatie is ieder jaar bereid om plaatselijk talent een podium te bieden. Omdat wij hier in de streek over een ruim dj-netwerk beschikken, mogen wij dat podium hosten en de affiche samenstellen. Het is mooi dat Tomorrowland denkt dat wij iets voor hen kunnen betekenen. Voor ons is dat iedere keer een bevestiging dat we goed bezig zijn.”

Het samenstellen van de affiche voor de Crystal Stage is een opdracht waar ze bij Crystal Events niet lichtzinnig overgaan. De vzw krijgt ieder jaar talloze vragen van dj’s die een plekje op de Crystal Stage wel zien zitten. “Iedereen weet dat het veel deuren opent als je Tomorrowland op je CV kan zetten. Bovendien zien we dat er alsmaar meer jongeren uit de streek als dj starten. We hebben dit voorjaar drie dj-workshops georganiseerd om hen daarbij te begeleiden. Een van de deelnemers daar was pas dertien jaar. Dat is natuurlijk nog iets te jong om op Tomorrowland te staan.” (lacht)

Niet voor eendagsvliegen

“Als we dj’s zoeken voor de Crystal Stage, hanteren we twee voorwaarden”, zeggen Mathias en Philip. “Je moet afkomstig zijn uit Boom, Rumst, Willebroek, Aartselaar, Niel, Hemiksem of Schelle én je moet de drive hebben om het te maken als dj. Je mag geen eendagsvlieg zijn, het mag niet stoppen na je set op Tomorrowland. Alle dj’s die we de afgelopen jaren een kans hebben gegeven, zijn op dit momenteel nog allemaal actief. Dat bewijst dat we al twee keer de juiste keuzes hebben gemaakt. Hopelijk is dat ook nu weer het geval.”

De Crystal Stage is zaterdag open van 13 tot 1 uur.