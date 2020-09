Coronacrisis velt nu ook Reizen Spillemaeckers Ben Conaerts

21u18 0 Boom Het doek is gevallen over Reizen Spillemaeckers. Dirk Spillemaeckers, zaakvoerder van het reisbureau, heeft de boeken neergelegd en het faillissement aangevraagd. 21 medewerkers zijn hun baan kwijt.

De coronacrisis en de reismaatregelen hebben zware gevolgen voor de reissector. Daar moet nu ook Reizen Spillemaeckers de tol voor betalen. Zaakvoerder Dirk Spillemaeckers heeft de boeken neergelegd bij de handelsrechtbank van Antwerpen. Het faillissement komt niet geheel onverwachts. Klanten die een reis hadden geboekt, kregen al enkele weken niemand meer te pakken van het reisbureau.

Reizen Spillemaeckers was meer dan vijftig jaar actief in de reissector en telde acht kantoren verspreid over de provincie Antwerpen, met Boom, Brasschaat, Hoboken, Wilrijk, Mechelen, Duffel, Merksem en Mortsel. Het reisbureau, dat in de Boomse Hoogstraat zijn hoofdzetel had, stelde bovendien 21 personeelsleden tewerk. Zij moeten op zoek naar een nieuwe baan.

Voor de klanten is er evenwel goed nieuws: zij krijgen het reeds betaalde geld terug of krijgen een andere reisorganisator toegewezen zodat hun geplande reis alsnog kan doorgaan.