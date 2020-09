Coronacrisis inspireert fotografe tot opmerkelijke zijstap: “Met ballonnen zorg je altijd voor een feestje” Ben Conaerts

21 september 2020

21u16 0 Boom De Boomse fotografe Kirstel Nijskens zette in volle coronatijd een nieuw project op poten. Vermits ze door de coronacrisis alsmaar minder foto-opdrachten krijgt, is zij nu gestart met de verkoop van feestelijke ballonnen in verschillende maten, kleuren en composities. “Een feestje in je eigen bubbel wordt met zulke ballonnen opeens een stuk leuker.”

Wie in de streek van Boom een feestje geeft met zijn eigen bubbel of al volop een groter feestje plant voor de toekomst, kan voortaan bij Kristel Nijskens gaan aankloppen. De Boomse onderneemster is vooral bekend als fotografe, maar de coronacrisis inspireerde haar om een nieuw segment aan te boren. Voortaan brengt ze vanuit haar winkel in de Leopoldstraat ook kleurrijke ballondecoraties aan de man.

“Door de coronacrisis zijn er een heel aantal huwelijken en communies uitgesteld en daarmee ook het aantal foto-opdrachten gevoelig teruggelopen”, zegt Kristel. “Daardoor had ik in de lentemaanden plots heel erg veel tijd om handen. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, begon er een nieuw idee te bloeien rond het aanbieden van ballonnen voor privé- en professionele feestjes. Dat krijgt nu dus een plaats naast mijn fotografie.”

Glimlach

Ballondecoraties en fotoshoots hebben op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen. Maar daar denkt Kristel zelf anders over. “Na elke fotoshoot met kinderen gaf ik hen altijd een ballon cadeau. Dat tovert telkens meteen een glimlach op hun gezicht. Ik realiseerde me dat ik mijn fotografie perfect met ballonnen kan combineren. Als ik al op een feestje moet zijn om foto’s te maken, kan ik ineens ook mee instaan voor de decoratie. Het is ook een ideaal middel om toch een leuk feestje te organiseren rekening houdende met de coronamaatregelen. Een feestje in je eigen bubbel wordt met ballonnen opeens een stuk leuker.”

‘Gender reveal parties’

Kristel biedt een ruim aanbod aan feestelijke ballonnen in allerlei maten, kleuren en composities en voor een hele waaier aan gelegenheden. “Denk maar aan kerst- en huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten, doopfeestjes, tot zelfs Halloween”, somt ze op. “Een nieuwe trend zijn de zogenaamde ‘gender reveal parties’. Dan zit in een ballon roze of blauwe confetti verpakt. Als toekomstige ouders het geslacht van hun toekomstige spruit willen bekendmaken, hoeven ze enkel de ballon te doorprikken. Ook bedrijven kunnen gebruik maken van ballonnen, bijvoorbeeld met ballontorens om hun bedrijfsevent op te fleuren. Op een drukke baan valt een ballontoren aan de ingang van je bedrijf meteen op én het brengt je genodigden meteen in de juiste stemming.”

Meer informatie is te vinden op de website ikhouvanballonnen.be.