Controle op naleving coronaregels wordt verscherpt: “Anonieme controles en mogelijke boetes” Ben Conaerts

29 juli 2020

19u03 0

Na een periode van sensibilisering worden de controles op de naleving van de coronaregels verscherpt. “De overgangsperiode rond het verplicht dragen van mondmaskers is afgesloten”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Er zal vanaf nu, vooral in de dorpskernen of plaatsen waar het drukker is, al dan niet anoniem gecontroleerd en beboet worden.”

Momenteel zijn er in Boom een 16-tal besmettingen. Om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn deze mensen uiteraard meteen in quarantaine geplaatst. “Vanuit het gemeentebestuur volgen we nauw op of ze deze quarantaine wel degelijk respecteren, en dit meermaals per dag”, vervolgt Baert. “Ook hun huisgenoten worden bijkomend getest, en van een bijkomende bubbel van 5 kan hier uiteraard geen sprake zijn. Indien blijkt dat bepaalde mensen zich niet aan de quarantaine zouden houden, kunnen we beslissen om een woning of appartementsblok in verplichte en totale lockdown te zetten.”