Conservator De Velodroom verkoopt zelfgemaakte wielerkunst voor Kom op tegen Kanker Ben Conaerts

18 juni 2020

18u19 0 Boom Paul Van Bommel (66), conservator van het wielermuseum De Velodroom in Boom, is de voorbije maanden gestart met het creëren van wielerkunstwerken in 3D. Zijn werken staan nu te koop uitgestald in de etalage van het wielermuseum en worden verkocht ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Zeggen dat Paul Van Bommel bezeten is van wielrennen, is een open deur intrappen. Hij baatte tot in 2015 het wielerrestaurant Casa Grinta uit in Terhagen, vergaarde doorheen de jaren een uitgebreide collectie aan wielermemorabilia en -boeken en mag zich vandaag conservator noemen van het wielermuseum De Velodroom aan De Schorre in Boom. Maar de voorbije maanden ontdekte hij, mede dankzij de coronacrisis, een nieuwe, artistieke kant van zichzelf.

Chasse-patate

“Advocaat Johnny Maesschalck had me twee dozen met 500 miniatuurwielrennertjes geschonken. Omdat ik door de coronacrisis niets om handen had, kwam ik op het idee om me daar creatief mee uit te leven Dat heeft geresulteerd in een aantal 3D-werken die – uiteraard – heel sterk in het thema staan van de fiets en wielrennen. Ik ben onder meer op een ludieke manier aan de slag gegaan met wielertermen als ‘chasse-patate’ en ‘een gat dichtrijden’”, glimlacht de gepensioneerde kok.

Kanker

De werken staan momenteel tentoongesteld in het wielermuseum De Velodroom en worden verkocht ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Kris Ceustermans, die werkzaam is in De Schorre, heeft een aantal jaren geleden zijn zoon Cis op 12-jarige leeftijd verloren aan kanker. Ter ere van hun zoon zamelen ze onder de noemer ‘Cis4Ever’ geld in ten voordele van Kom op tegen Kanker. Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen”, zegt Paul Van Bommel.

Wie een van de werken wil kopen, kan contact opnemen via paul.van.bommel@telenet.be.