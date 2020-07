Compagnie Krak brengt circusvoorstelling in Bar Hasart Ben Conaerts

16 juli 2020

14u50 0 Boom CC De Steiger organiseert op zondag 19 juli een zomeractiviteit in Bar Hasart in het gemeentelijke park. Compagnie Krak komt er dan de circusvoorstelling ‘Viva Raphaël’ brengen.

In ‘Viva Raphaël’ is Raphaël jarig en krijgt hij van het publiek een cadeau dat uiteindelijk zijn leven zal veranderen. Rond dat verhaal ontstaat een poëtische clownerievoorstelling vol visuele en absurde humor met veel publieksinteractie rond, op en in een caravan.

De voorstelling, een samenwerking tussen de dienst Evenementen van de gemeente Boom, CC De Steiger en vzw De Kaaimannen, wordt twee keer gespeeld: om 14.30 en om 16.30 uur. De toegang is gratis, maar je moet wel op voorhand reserveren via de website van CC De Steiger. Je reserveert je plek per bubbel van maximaal twee volwassenen en drie kinderen. Wie erbij wil zijn, wacht best niet te lang meer. De voorstelling van 14.30 uur is inmiddels al uitverkocht.