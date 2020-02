Colonel Silvertopstraat deels afgesloten voor wekelijkse markt Ben Conaerts

26 februari 2020

17u06 0 Boom De wekelijkse markt zal van donderdag 27 februari ook opgesteld staan in de Colonel Silvertopstraat. Dat heeft zijn effect voor de mobiliteit in het centrum.

Van 6 uur tot 14 uur kan je niet parkeren en is er geen verkeer mogelijk in de Colonel Silvertopstraat tussen de Henri Spillemaeckersstraat en de brug van de N177. Ook op de Grote Markt is kortparkeren dan niet toegelaten. De Windstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Colonel Silvertopstraat voor verkeer dat afkomstig is van de Kaai. Er wordt wel een doorgang voorzien van de Henri Spillemaeckersstraat naar de Windstraat.