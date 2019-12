Coca-Cola komt met iconische kersttruck naar Boom Wintersfeer Ben Conaerts

18 december 2019

14u24 4 Boom Van vrijdag 20 december tot en met maandag 23 december vormt de Grote Markt opnieuw het decor voor Boom Wintersfeer. Het winterdorp kan uitpakken met een uitgebreid activiteitenprogramma, maar dé trekpleister wordt de kersttruck van Coca-Cola, die langskomt op zaterdag.

Boom Wintersfeer is intussen aan de vijfde editie toe. Bezoekers mogen weer een traditionele kerstmarkt met sfeervol aangeklede winterchalets verwachtend. Daar kan je terecht om iets te drinken of te eten of om een origineel kerstcadeau op de kop te tikken. Doorlopend valt er ook heel wat animatie te beleven, zoals een afterworkparty, een ritje op een nostalgische draaimolen en optredens van lokale verenigingen.

Dé attractie van Boom Wintersfeer wordt wellicht de kersttruck van Coca-Cola, die zaterdag present tekent. De iconische truck uit de kerstreclame van Coca-Cola houdt op de Grote Markt halt van 15 tot 21 uur. Een andere nieuwigheid is de kerstshow met optredens van Jennifer Berton, Ron Davis, John Dennis, Jordy Fransis en David Vandyck zaterdag van 16 tot 21 uur. Op zondag organiseert het gemeentebestuur opnieuw zijn jaarlijkse bewonersdrink. Alle Bomenaars zijn tussen 18 en 20 uur welkom om samen het glas te hebben. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Het ganse programma van Boom Wintersfeer is te vinden op de gemeentelijke website.