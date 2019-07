City Team maakt Dirkputstraat properder Ben Conaerts

16 juli 2019

16u59 0 Boom De eerste lichting van het City Team, bestaande uit enkele 16-jarige jobstudenten, is deze week aan de slag gegaan. Ze concentreren zich op het aanpakken van onkruid en zwerfvuil.

Het is al een jarenlange traditie in Boom: iedere zomer krijgen een 25-tal 16-jarige Bomenaars de kans om deel uit te maken van het City Team. Eén week lang knappen ze een aantal gemeenschapsgerichte taakjes op voor de gemeente. De eerste lichting van de zomervakantie is deze week van start gegaan. De jongeren waren onder meer in de Dirkputstraat aan de slag om onkruid en zwerfvuil te verwijderen.

“Met het City Team geven we jongeren die dit jaar 16 worden de kans om een weekje vakantiewerk te komen doen”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “De jongeren worden ingezet om zwerfvuilacties te houden, onkruid te bestrijden, kleine technische klusjes op te knappen, enzovoort. Kortom, ze leren hun leefgemeenschap en de bijhorende diensten beter kennen.”