Circusatelier Kummelé breidt uit met tiental extra plaatsen Ben Conaerts

03 januari 2020

13u57 0 Boom Goed nieuws voor kinderen die graag willen kunnen jongleren of kunstjes willen leren aan de trapeze. Het sociaal circusatelier Kummelé van de vzw Kaaimannen gaat uitbreiden met een tiental extra plaatsen voor kinderen van 5 tot 14 jaar. Zij kunnen vanaf woensdag 8 januari meteen aansluiten bij de lessen.

Circus Kummelé is een sociaal circusatelier voor maatschappelijk kwetsbare jongeren dat in 2017 door de vzw Kaaimannen werd opgestart. De lessen worden gegeven door docenten van de bekende Antwerpse circusschool Ell Circo d’ell Fuego. Er is reeds een vaste kern van vijftien kinderen die de lessen bijwonen, maar dat aantal wordt nu nog verder uitgebreid.

Prins Laurent

“In samenspraak met de docenten hebben we beslist dat we een tiental extra cursusplaatsen kunnen vrijgeven”, zeggen de Kaaimannen. “Onze docenten Lizzl en Tola zorgen daarbij voor een gevarieerd aanbod van jongleren, evenwichtsoefeningen, leren rijden met de eenwieler en zelfs luchtacrobatiek aan een eigen trapeze. Er wordt gewerkt naar het aanleren van zoveel mogelijk technieken en geregeld zijn er toonmomenten, zoals vorig jaar op Theater aan Twater, toen Prins Laurent de kinderen van Kummelé aan het werk zag.”

Feestpaleis

De lessen vinden elke woensdag van 17 tot 18.30 uur plaats in het Feestpaleis in de Colonel Silvertopstraat. De kostprijs voor de lessen bedraagt 50 euro per kalenderjaar, vooral voor de verzekering. Kinderen van 5 tot 14 jaar, zowel van binnen als van buiten Boom, mogen aan de groepslessen komen deelnemen. Wie geïnteresseerd is, kan meteen aansluiten bij de eerstvolgende les op woensdag 8 januari. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Meer info is te verkrijgen via kaaimannen@telenet.be.