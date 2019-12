Circus Boxtalino strikt Jack Sparrow-lookalike voor nieuwste show Ben Conaerts

13u05 0 Boom Circus Boxtalino pakt van zaterdag 14 december tot en met zondag 5 januari uit met een nieuwe productie. Daarvoor haalt het bekende circusgezelschap opnieuw het onderste uit de kan.

De nieuwste show ‘Pirates’ moet alle ingrediënten bevatten voor een leuke familie-uitstap: adembenemende circusacts, aanstekelijke dansnummers en live zang. Ook de Nederlander Jacob Kuipers zal ongetwijfeld een van dé attracties worden. Hij lijkt als twee druppels water op Captain Jack Sparrow, bekend van de filmreeks ‘Pirates of the Caribbean’.

“We willen weer spektakel brengen van de bovenste plank”, zegt circusdirecteur Yves Bocxtaele. “We toveren de grote tent om tot een betoverend pirateneiland met een indrukwekkend galjoen zeerovers. Piraten zullen door de tent vliegen in een gevecht met roekeloze acrobaten.”

‘Pirates’ wordt van 14 december tot en met 5 januari opgevoerd in de circustent van Boxtalino in De Schorre. Tickets zijn te verkrijgen vanaf 12,5 euro per persoon via de website www.boxtalino-pirates.be.