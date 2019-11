Christophe Vandegoor brengt ‘Radio Koers’ in de Schouwburg Ben Conaerts

12 november 2019

14u09 0 Boom Nu het veldritseizoen volop op gang is getrokken, springt CC De Steiger ook op de fiets. Op zaterdag 16 november brengt journalist Christophe Vandegoor er zijn voorstelling ‘Radio Koers’.

Christophe Vandegoor vertrekt in ‘Radio Koers’ vanuit zijn tienerjaren en een kortstondig bestaan als een bescheiden jeugdwielrenner. Maar al snel komt hij erachter dat hij zijn koersfiets beter inruilt voor de microfoon. Live vanop een Alpentop in de Tour of vanuit de wielerbaan van Roubaix zuigt hij nu zijn luisteraars mee in de actie.

In ‘Radio Koers’ gaat hij op zoek naar momenten van ontroering, zowel in de sport als in de muziek: van de Amsterdamse humor van Gerrie Knetemann, over de aura boven het hoofd van Frank Vandenbroucke, tot het rock-‘n-rollgehalte van Bradley Wiggins.

Leuk extraatje is dat je ‘Radio Koers’ kan combineren met een bezoek aan het Fietsbelevingscentrum De Velodroom. Op zaterdag 16 november organiseert De Steiger hier twee rondleidingen: een om 14 en een om 15.30 uur. Heb je een ticket voor ‘Radio Koers’, betaal je slechts twee euro extra. Daarnaast kan je op vertoon van je ticket nog de hele maand november het museum gratis bezoeken.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 16 euro en zijn te reserveren via de website www.desteigerboom.be.