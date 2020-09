Chiro Kontakt organiseert ‘Schijt je rijk’ om geld in het laatje te brengen Ben Conaerts

23 september 2020

17u15 0 Boom De Kerels van Chiro Kontakt organiseren op zondag 18 oktober een ‘Schijt je rijk’ op hun terreinen in de Spoorweglaan. Je kan nu al een lot grond kopen om kans te maken op een van de mooie prijzen.

Het is dezer dagen niet evident om een succesvol evenement te organiseren om de kas te spijzen. Maar met een ‘Schijt je rijk’ hopen de Kerels van Chiro Kontakt toch om een centje extra bij elkaar te krijgen voor de werking. Het concept van het spel is bekend: iedereen kan een stuk grond kopen, de Chiro laat vervolgens een pony los en de eigenaar van het stuk grond waarop het paard zijn gevoeg doet, is de winnaar. Er vallen respectievelijk 200, 100 en 50 euro te winnen voor de eerste, tweede en derde plaats.

Wil je kans maken op de prijzen, kan je nu al een tegel kopen. Eén tegel kost 2 euro. Koop je vijf tegels, krijg je er één gratis bij. Koop je tien tegels, krijg je er drie gratis bij. De pony wordt om 10 uur losgelaten op een afgebakend terrein op de speelplaats van Chiro Kontakt in de Spoorweglaan. Van 10 tot 20 uur kan je daar ook terecht voor drankjes en hapjes, die uiteraard op een coronaveilige manier worden aangeboden.

Een tegel kopen kan via deze website.