Chantale (51) stapt ‘dubbele Dodentocht’ uit: “Zondag al terug gaan wandelen” Ben Conaerts

12 augustus 2019

16u55 0 Boom Chantale Scholiers (51) uit Terhagen heeft het voor elkaar gebracht: samen met 22 andere moedige stappers heeft ze het voorbije weekend een ‘dubbele Dodentocht’ afgewerkt, goed voor twee keer 100 kilometer stappen met amper vier uurtjes rust daartussen.

Chantale ziet er opvallend monter uit voor iemand die net de zwaarste fysieke inspanning uit haar leven heeft geleverd. Ze wandelde eerst het parcours van de Dodentocht in omgekeerde richting, om vervolgens aan te komen in Bornem. Daarna wachtten haar amper vier uurtjes rust, alvorens ze met 13.000 anderen van start ging met de officiële Dodentocht.

“Ik mankeer niets”, glimlacht ze. “Ik ben zondag al terug gaan wandelen. Een tochtje van vijf kilometer, maar toch. Ik had twee dagen verlof genomen om te recupereren, maar eigenlijk had ik die niet nodig. Het moeilijkst was de vermoeidheid. Ik had gehoopt om twee uurtjes te kunnen slapen tussen de twee tochten in, maar dat is niet gelukt. Ik had veel te veel adrenaline.”

“Het zwaarste had ik het tijdens de tweede nacht. Ik kon mijn ogen amper openhouden. Gelukkig had ik het gezelschap van Ivo Brys (47), die samen met mij de ‘dubbele Dodentocht’ stapte. Ik heb mijn ogen wat kunnen sluiten terwijl hij me in de juiste richting leidde. Twee uur nadat het licht was geworden, ben ik erdoor gekomen. Ik ben echt heel fier dat ik de finish gehaald heb.”