Celloleerkracht stelt cd ‘Inner Cello’ voor Ben Conaerts

14 oktober 2019

14u24 0 Boom Stijn Kuppens, al jarenlang celloleerkracht in de Gemeentelijke Academie van Boom, heeft een cd uitgebracht: ‘Inner Cello’. Zondagmiddag kwam hij het album voorstellen tijdens een aperitiefconcert in de gemeentelijke bibliotheek.

Celloleerkracht Stijn Kuppens is niet alleen cellist, maar ook componist. Met ‘Inner Cello’ heeft hij zopas een cd uitgebracht onder de naam Roger Lee K. Het album telt een 45 minuten durende compositie die is opgenomen in de concertzaal van het conservatorium van Brussel. ‘Inner Cello’ is intussen al te horen geweest op radiozender Klara en heeft al meer dan 14.000 streams via Spotify.

Zondagmiddag kwam Roger Lee K het album voorstellen in de gemeentelijke bibliotheek. Zo’n tachtig luisteraars, jong en oud, konden genieten van een mooi en meeslepend optreden. De cellist toonde dat zijn instrument niet alleen warm en uitnodigend kan klinken, maar ook dat je er met allerlei technieken nog andere kanten mee op kan.

‘Inner Cello’ is digitaal te beluisteren via online streamingdiensten en kan fysiek worden gekocht via de website www.innercello.com.