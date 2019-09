CD&V beloont fietsende scholieren Ben Conaerts

02 september 2019

De Boomse CD&V-afdeling heeft maandagochtend een actie gehouden aan OLVI De Kade aan het Heldenplein. Alle fietsende scholieren werden beloond met een appel, terwijl schepenen Kris Van Hoeck en Abdel El-Hajoutti waar nodig fietsbanden oppompten en kettingen smeerden.

“We willen de fiets de plaats geven waarop het recht geeft: als koning van de weg”, klinkt het. “Kiezen voor de fiets is immers kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. Daarom willen we alle kinderen en jongeren die met de fiets naar school gaan, een symbolische high-five geven. We wilden hun keuze voor de fiets extra kracht bijzetten door hen te belonen met een appel en hun fiets een opknapbeurt te geven.”