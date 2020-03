CC De Steiger zoekt standhouders voor keramiekmarkt Ben Conaerts

03 maart 2020

15u09 0 Boom CC De Steiger is op zoek naar standhouders voor de keramiekmarkt op het kunstfestival Noeveren Brandt!

Van 28 mei tot en met 14 juni staat de Boomse wijk Noeveren opnieuw in teken van kunst en keramiek voor de 8ste editie van het kunstfestival Noeveren Brandt! Op het programma staan onder meer tentoonstellingen van Piet Stockmans en het keramiekatelier van De Steiger, rondleidingen in de tentoonstelling Booms Glas en een pop-uprestaurant van ‘In de root’, Het festival sluit af met een grote keramiekmarkt en rakufestival op de steenbakkerijsite van ’t Geleeg op zondag 14 juni en daarvoor worden nog standhouders gezocht.

“Keramisten die graag hun werk tonen of verkopen op de keramiekmarkt, zijn welkom”, klinkt het. “De markt vindt plaats van 10 tot 17 uur onder de gerestaureerde droogloodsen op de steenbakkerijsite van ’t Geleeg. Je zit dus altijd droog. Deelnemers kunnen hun werk tonen, demonstreren of verkopen. Wij voorzien twee tafels en stoelen per stand. Plaatsbepaling gebeurt op de dag zelf.”

Deelname aan de keramiekmarkt kost 20 euro per stand. Daarvoor krijg je twee belegde broodjes en vier drankbonnetjes. Inschrijven kan via deze link.