CC De Steiger vertoont ‘If Beale Street Could Talk’ Ben Conaerts

11 februari 2020

15u56 0 Boom CC De Steiger vertoont op 14 februari naar jaarlijkse traditie een Valentijnsfilm. Deze keer viel de keuze op ‘If Beale Street Could Talk’.

‘If Beale Street Could Talk’ vertelt het verhaal van Tish en Fonny, twee jeugdvrienden die opelkaar verliefd worden. Hun band wordt echter op de proef gesteld als Fonny ten onrechte beschuldigd wordt van verkrachting. Hij wordt achter tralies geplaatst en in de tussentijd komt Tish erachter dat ze zwanger is. Ze werkt de klok rond om haar geliefde vrij te krijgen voordat hun eerste baby ter wereld komt.

‘If Beale Street Could Talk’ is geen melige romantische film, maar een optimistisch, hartstochtelijk drama. Het cultureel centrum trakteert alle bezoekers bovendien nog op een hartverwarmende verrassing.

De vertoning vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.