CC De Steiger vertoont film over Vincent Van Gogh Ben Conaerts

02 december 2019

01u56 0 Boom CC De Steiger vertoont op dinsdag 3 december de film ‘At Eternity’s Gate’. De Amerikaanse acteur William Dafoe geeft daarin gestalte aan Vincent Van Gogh.

In ‘An Eternity’s Gate’ neemt regisseur Julian Schnabel je mee terug naar 1886, het jaar waarin Vincent Van Gogh in Parijs terechtkomt. De schilder maakt er kennis met een avant-gardistische groep kunstenaars onder wie Paul Gauguin. Van Gogh hoopt in Parijs eindelijk te kunnen doorbreken als kunstenaar, maar stuit er op nog meer onbegrip en afwijzingen. Hij vertrekt uiteindelijk naar Arles in de hoop een nieuw bestaan te bouwen. In zijn zoektocht naar aanvaarding, verliest Van Gogh zich echter steeds verder in een wereld van ziekte en depressie.

De vertoning vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.