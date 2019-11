CC De Steiger vertoont film ‘Coureur’ Ben Conaerts

08 november 2019

13u27 0 Boom CC De Steiger hangt op dinsdag 12 november nog eens het witte doek op voor de film ‘Coureur’.

‘Coureur’ verhaalt over de jonge Felix, die ervan droomt om wielrenner te worden. Zijn vader Mathieu ziet in zijn zoon een kans om zijn eigen mislukte wielerdromen waar te maken. Eenmaal hij volgroeid is, geeft Felix echter blijk van toptalent. Als nationaal beloftekampioen gaat Felix zijn eigen weg om het waar te maken in het beloofde land van het jeugdwielrennen: Italië. Maar daar spelen de moordende concurrentie en zijn frêle gezondheid hem parten.

In de cast herken je onder meer Koen De Graeve, Karlijn Sileghem en Niels Willaerts.

De vertoning vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.