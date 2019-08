CC De Steiger vertoont ‘Dunkirk’ en ‘Darkest Hour’ Ben Conaerts

28 augustus 2019

15u22 0

CC De Steiger vertoont twee gratis films in het kader van de herdenking van de bevrijding. Op zondag 1 september kan je om 15 uur gratis naar ‘Dunkirk’ komen kijken, een film die het verhaal vertelt van de evacuatie van geallieerde troepen uit Duinkerken in 1940. Op vrijdag 6 september wordt om 20 uur ‘Darkest Hour’ vertoond, over de lastige keuze waar Winston Churchill voor stond toen hij premier van Groot-Brittannië werd.

Beide filmvertoningen zijn gratis, maar wie erbij wil zijn, moet zijn plaats reserveren via de website www.desteigerboom.be. Daar vind je ook de rest van het programma rond de herdenking van de bevrijding.