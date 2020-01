CC De Steiger vertoont ‘De Leeuwenkoning’ Ben Conaerts

16 januari 2020

13u01 0 Boom CC De Steiger vertoont op zondag 19 januari de remake van de Disneyklassieker ‘De Leeuwenkoning’.

In Disney’s ‘De Leeuwenkoning’ neemt regisseur Jon Favreau je mee naar de Afrikaanse savanne waar een toekomstige koning is geboren. Simba adoreert zijn vader, koning Mufasa, en neemt zijn eigen koninklijke voorbestemming nu al uiterst serieus. Maar niet iedereen in het koninkrijk is blij met de komst van de nieuwe welp. Mufasa’s broer Scar, die zelf de troon wil bemachtigen, heeft zo zijn eigen plannen.

‘De Leeuwenkoning’ maakt gebruik van baanbrekende filmtechnieken om bekende personages op een nieuwe manier tot leven te brengen. Het CC vertoont de Nederlandstalige versie van de film.

De vertoning vindt plaats om 10.30 en 14.30 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te reserveren via de website www.desteigerboom.be.