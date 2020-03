CC De Steiger vertoont ‘Beautiful Boy’ Ben Conaerts

02 maart 2020

12u33 0 Boom CC De Steiger vertoont op dinsdag 3 maart de film ‘Beauiful Boy’ van Felix Van Groeningen.

‘Beautiful Boy’ vertelt het waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke liefde tussen een vader en zijn zoon. In dit Engelstalige debuut van regisseur Felix van Groeningen maak je kennis met journalist David Sheff en zijn getalenteerde tienerzoon Nic. Wanneer David ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, stort zijn wereld plots in. David besluit om alles in het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te redden. Maar hoe red je iemand die misschien niet gered wil worden?

In de cast herken je onder meer Steve Carrell en Timothée Chalamet. Naast zijn trouwe bondgenoten, zoals cinematograaf Ruben Impens en editor Nico Leunen, werkte van Groeningen voor het eerst samen met Plan B Entertainment, het inmiddels legendarische productiehuis van Brad Pitt dat eerder al tekende voor moderne klassiekers als ‘12 Years a Slave’, ‘The Big Short’ en ‘Moonlight’.

De vertoning vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.