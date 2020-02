CC De Steiger vertoont animatiefilm ‘Minuscule 2: Het Tropisch Avontuur’ Ben Conaerts

24 februari 2020

13u01 0 Boom CC De Steiger vertoont op woensdag 6 februari de film ‘Minuscule 2: Het Tropisch Avontuur’. Een aanrader voor kinderen vanaf 5 jaar die nog geen plannen hebben tijdens de krokusvakantie.

‘Minuscule 2: Het Tropisch Avontuur’ is een animatiefilm die je een inkijk geeft in de spannende leefwereld van insecten. In de film maak je kennis met een heleboel kleine, maar onverschrokken wezens, die je rondleiden in het hilarische rijk der insecten. Ze hebben allemaal hun eigen talenten, maar het belangrijkste is samenwerken. Zelfs de allerkleinste kriebelbeesten laten niet op hun kop zitten.

De vertoning vindt plaats om 14 uur in de Schouwburg. Na de film is er nog een knutselactiviteit in de foyer. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.