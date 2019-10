CC De Steiger vertoont animatiefilm ‘Coco’ Ben Conaerts

28 oktober 2019

13u13 0 Boom CC De Steiger vertoont op woensdag 30 oktober de digitale animatiefilm ‘Coco’.

In ‘Coco’ maak je kennis met Miguel, een jongen die ervan droomt om musicus te worden. Door een samenloop van omstandigheden komt hij terecht in het land van de doden. Daar ontmoet hij Hector, een leuke maar onbetrouwbare jongen. Ze maken een reis die hun het ware verhaal achter de familie van Miguel zal onthullen.

De filmvertoning vindt plaats om 14 uur in de Schouwburg. Na de film is er een knutselactiviteit voorzien. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.