CC De Steiger strikt Guga Baúl, Kommil Foo en Kamal Kharmach voor nieuw cultuurseizoen Ben Conaerts

03 juni 2020

16u24 0 Boom CC De Steiger heeft zijn programma voor het nieuwe cultuurseizoen aangekondigd op zijn website.

“Normaal valt rond deze periode onze nieuwe seizoensbrochure in je brievenbus. Helaas zorgen de huidige maatregelen voor een pak onzekerheden en hebben we besloten om voorlopig geen seizoensbrochure te maken”, klinkt het bij het team van CC De Steiger.

Er werd dan maar geopteerd om het nieuwe programma bekend te maken op de website. Onder meer Guga Baúl en zijn Studio Guga, Bruno Van den Broecke, Kommil Foo, Dead Man Ray en Kamal Kharmach zullen normaal gezien in Boom langskomen. Er staan ook drie overzichtstentoonstellingen over de betreurde Boomse kunstenaar Jules De Ranter op de agenda.

Tickets of abonnementen zijn momenteel nog niet te reserveren. Pas zodra er zekerheid is dat een activiteit kan plaatsvinden, gaat de ticketverkoop van start. Alle info is te vinden op de website van CC De Steiger.