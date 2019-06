CC De Steiger stelt nieuw cultuurseizoen voor: “Iets minder optredens, maar meer focus op kwaliteit” Ben Conaerts

06 juni 2019

16u23 4 Boom CC De Steiger heeft zijn nieuwe cultuurseizoen voorgesteld. Het cultuurcentrum kan opnieuw uitpakken met een hele resem grote namen, onder wie Bart Cannaerts, Adriaan Van den Hoof en Eriksson Delcroix. De aftrap wordt gegeven op vrijdag 20 september met een optreden van Scala. Het dameskoor brengt die avond een muzikaal programma rond meisjesnamen.

Een nieuwigheid is de samenwerking met Lokale Helden, dat lokaal muzikaal talent promoot en ondersteunt. “Daarmee willen we kunnen inspelen op lokale trends”, zegt voorzitter Chris Piessens. “Als er plots een Boomse band opstaat en doorbreekt, willen we die natuurlijk hier een podium kunnen aanbieden.”

Verder wordt er extra aandacht besteed aan diversiteit, zowel in het publiek als op het podium. “Het volgende seizoen halen we bijvoorbeeld Soe Nsuki, Nabil Aoulad Ayad en Kamal Karmach naar Boom”, zegt cultuurfunctionaris Valentine Raeman. “Kamal zal bij ons zijn eindejaarsconference komen brengen.”

“We hebben iets minder optredens, maar met meer focus op kwaliteit”, vat schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA) samen. “Bovendien zullen onze bezoekers tastbare verbeteringen zien aan de service en de infrastructuur. We hebben niet alleen een nieuw, vlotter ticketingsysteem, maar ook nieuwe scanpistolen die razendsnel tickets kunnen scannen.”

Nieuw logo

Last but not least: het CC heeft ook een nieuw logo gekregen. “We willen kleurrijk, toekomstgericht en verrassend zijn”, zegt De Ridder. “Het nieuwe logo, met letterlijk een steiger erin verwerkt, straalt dat ook daadwerkelijk uit. Het logo zal binnenkort op enkele ‘tote bags’ worden gedrukt, die we gratis aan onze abonnees zullen uitdelen.”

De verkoop van de abonnementen is intussen al bezig. De verkoop van de losse tickets gaat van start op dinsdag 11 juni. Wie het ganse programma wil nalezen, kan dat doen via de website www.desteigerboom.be of de brochure opvragen via ccdesteiger@boom.be of 03/880.18.00.