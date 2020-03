Carnaval in Boom blijft groeien: 500-tal bezoekers, 56 wagens en vooral veel ambiance ADA

01 maart 2020

16u25 0 Boom Honderden mensen zakten zondagmiddag af naar Boom om er de kleurrijke carnavalsstoet te aanschouwen. Elk jaar wordt de stoet groter en groter. Zo groot dat de organisatie groepen heeft moeten weigeren. “We hopen volgende editie meer financiële middelen te hebben zodat het carnaval kan blijven groeien in Boom”, klinkt het bij de organisatie.

Geen storm dit weekend en dus kon de grootste carnavalsstoet van de Antwerpse zuidrand gewoon uitrijden. Honderden mensen uit Boom en omstreken aanschouwden de kleurrijke carnavalsstoet en voor de kinderen was het natuurlijk het doel om zoveel mogelijk snoepjes te vangen die vanaf de wagens in het publiek werden gegooid.

Groepen geweigerd

De carnavalsstoet in Boom groeit elk jaar en daar is de organisatie niet alleen erg blij mee maar ook erg trots. “We zijn nu aan ons zevende jaar bezig en als je ziet wat we op die tijd gerealiseerd hebben kan je alleen maar trots zijn”, vertelt Viviane. “Dit jaar telt de stoet 56 wagens, dat zijn zowel praalwagens als reclamewagens, en een 500-tal mensen. Sommige groepen komen zelfs met dertig mensen af. Het is zelfs zo’n groot succes dat we groepen hebben moeten weigeren omdat we financieel niet de middelen hebben momenteel om nog groter te worden. Die groepen mogen volgend jaar meedoen.”

Ondertussen hoopt de organisatie meer geld te krijgen van de gemeente zodat de carnavalsstoet volgend jaar opnieuw kan groeien. “dat is uiteindelijk toch het grote doel”, besluit Viviane.