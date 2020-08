Campertoeristen nu ook welkom aan Café De Koophandel Ben Conaerts

26 augustus 2020

17u29 0 Boom De Rupelstreek heeft er een nieuwe camperplaats bij. Campertoeristen kunnen voortaan gratis 24 uur verblijven aan café De Koophandel in Noeveren.

Nadat eerder al camperplaatsen werden voorzien op de parking van De Schorre in Boom en aan brasserie De 3Ri4en in Rumst, zijn campertoeristen nu ook welkom aan café De Koophandel in het Boomse gehucht Noeveren. Daar is ruimte voorzien voor één camper, die 24 uur lang gratis kan blijven staan. Je verblijft er in een pittoreske omgeving, in de schaduw van de voormalige steenfabrieken die het verleden van de Rupelstreek getekend hebben. Reserveren is niet mogelijk, er is geen elektriciteit en je hebt ook niet de mogelijkheid om te lozen. Meer info is te vinden via de website www.campercontact.com.