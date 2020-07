Campertoeristen kunnen voortaan ook overnachten in De Schorre Ben Conaerts

09 juli 2020

16u52 0 Boom Ook vakantiegangers met een camper zijn voortaan welkom in De Schorre. Nu vakantie in eigen land omwille van de coronacrisis gepromoot wordt, maken Toerisme Rupelstreek en de Provincie Antwerpen het mogelijk om in het provinciaal recreatiedomein te overnachten.

De provincie Antwerpen heeft de ambitie om de meest campergastvrije provincie van Vlaanderen te worden. Daarom wil de provincie haar aanbod van camperplaatsen op campings, camperterreinen en publieke parkings nu uit met enkele plaatsen bij ‘campergastbedrijven’. Een van de nieuwe opties om met je camper te verblijven is, samen met de brasserie De 3Ri4en in Rumst, het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Op parking 1 in de Schommelei, bij de hoofdingang van het domein, vind je voortaan vijf parkeerplaatsen voor campers.

Blinde vlek

“De Rupelstreek was tot voor kort een blinde vlek”, zegt Axel Boen, voorzitter van Toerisme Rupelstreek. “Hier was geen mogelijkheid tot overnachten met je camper, terwijl de streek zoveel leuks te bieden heeft. Nu meer mensen omwille van de coronamaatregelen met de camper op reis zullen gaan, zijn wij vanuit Toerisme Rupelstreek zeer blij deze camperplaatsen te kunnen aanbieden. De combinatie met de campergastbedrijven is ideaal voor de toerist. Het vriendelijke en warme onthaal zal er mede voor zorgen dat de bezoeker een onvergetelijk verblijf in de Rupelstreek zal hebben.”

Ambassadeur

Een ‘campergastbedrijf’ biedt aan de campertoerist een gratis overnachtingsplaats aan voor maximum 24 uren. Je kan niet reserveren op voorhand. Er is geen elektriciteit aanwezig en je kan niet lozen. Er zijn dus geen voorzieningen, maar wel steeds een toeristische beleving. De campergastbedrijven nemen ook de rol op van toeristische ambassadeur voor hun gemeente en de regio. Als je gebruik maakt van de vijf camperplaatsen op de parking van De Schorre, kan je terecht bij Brasserie De Schorre voor een drankje en hapje en bij Toerisme Rupelstreek voor streekinformatie, gratis fiets- en wandelbrochures en het aanbod aan recreatie in en rond De Schorre.

Alle informatie over de camperplaatsen vind je binnenkort op campercontact.com.