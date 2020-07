Buurtrestaurant ‘De Tuin van de kleine chef’ heropent met avontuurlijke speeltuin Ben Conaerts

03 juli 2020

16u33 0 Boom Het buurtrestaurant ‘De tuin van de kleine chef’ heeft niet stilgezeten de voorbije maanden. De Boomse kinderen kunnen er niet alleen opnieuw met hun ouders komen genieten van heerlijk gezond eten, maar ook van de volledig vernieuwde tuin en het terras.

Sinds 2016 vind je in de Kerkhofstraat in Boom een buurtrestaurant waar gezinnen met kinderen gezond en betaalbaar kunnen komen eten. De voorbije jaren kon je hier alleen binnen eten en hadden de kinderen al een leuke speelhoek, maar vanaf nu kunnen ze zich ook buiten uitleven. Er werd sinds begin dit jaar heel hard gewerkt om de oude tuin leeg te maken en er een avontuurlijke en duurzame speeltuin te installeren.

Speelparadijs

“Dankzij een subsidie van C&A Foundation, die duurzame projecten voor kinderen in kansarmoede steunt, konden we een heus speelparadijs voor kinderen bouwen met gerecupereerd materiaal en enkele leuke nieuwe zaken”, zeggen schepenen Francis Sanchez en Inge De Ridder (beide N-VA). “Onze groendienst en technische dienst gingen aan de slag met rioolbuizen en bomen en maakten een hindernissenparcours. De brede klimwand en het buitenkeukentje zijn nieuw aangekocht en vullen de gerecycleerde elementen perfect aan. Tegelijk werd er ook een terras aangelegd waar de Boomse gezinnen bij mooi weer buiten kunnen genieten van de betaalbare gerechten van chef Tijl.”

Het buurtrestaurant is open op dinsdag- en donderdagavond en woensdagmiddag. De menukaart vind je elke week op de Facebookpagina van het restaurant. Kwetsbare gezinnen kunnen in het buurtrestaurant aan voordeeltarief eten, maar iedereen is er welkom.