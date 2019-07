Buurthuis Tomorrowland opent de deuren: zes vrijwilligers staan paraat voor vragen en opmerkingen Ben Conaerts

15 juli 2019

16u37 0 Boom Sinds zaterdag heeft het Buurthuis van Tomorrowland, aan de watertoren in de Nachtegaalstraat, weer zijn deuren geopend. Nog tot en met 30 juli staan daar zes vrijwilligers paraat om buurtbewoners verder te helpen.

Het Buurthuis bestaat al vele jaren en was een initiatief van buurtbewoner Ivo Corbeels, intussen de ombudsman van Tomorrowland. De medewerkers behandelen er allerlei vragen en opmerkingen, onder meer over bewonerskaarten, mobiliteit en afval. “We proberen steeds een antwoord te bieden of een oplossing te vinden”, zegt Jessy Michiels, die samen met haar dochter Demi Verlinden meewerkt in het buurthuis. “We werken nauw samen met de politie, de gemeente en de organisatie. We krijgen misschien niet alles à la minute opgelost, maar uiteindelijk lukt het wel. En dat geeft ons voldoening.”

De medewerkers van het Buurthuis kloppen lange dagen. Ze geven er vaak zelfs een deel van hun jaarlijkse vakantie voor op. “Het is soms vermoeiend, maar ook plezierig en leerrijk”, zegt Jessy. “Ik heb van de organisatie al veel geleerd over hoe zij de zaken aanpakken. En omdat ons team flexibel is, kunnen we zelf ook altijd een bezoekje brengen aan de optredens die we zelf leuk vinden.”

Het Buurthuis is nog tot en met 30 juli iedere dag vanaf 9 uur open. Het telefoonnummer van het Buurthuis, 0800 19009, is tot en met 31 augustus bereikbaar.