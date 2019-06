Buurthuis Pertsgad viert 65ste verjaardag met buurtfeestje Ben Conaerts

02 juni 2019

18u47 0 Boom Buurthuis Pertsgad in de Wetenschapsstraat heeft zijn 65ste verjaardag gevierd. Dat ging gepaard met een gezellig buurtfeestje boordevol animatie.

Een kleine honderd mensen kwamen het jubileum bijwonen van buurthuis ’t Pertsgad – de opvallende naam verwijst naar een vroegere beek die onder het gebouw stroomde. Terwijl kinderen zich konden uitleven op het springkasteel of met volksspelen, konden hun ouders en grootouders een glaasje drinken of een pannenkoek eten op het terras. De mensen uit de buurt werden bovendien door de vzw getrakteerd op gratis frietjes.

“Ons buurthuis, dat in 1954 de deuren opende, is ontstaan vanuit de Arbeiderstoeristenbond (ATB) Natuurvrienden”, vertelt Danny De Saeger, ondervoorzitter van de vzw Pertsgad. “Intussen heeft het ATB hier zijn werking stopgezet, maar ons buurthuis draait nog altijd op volle toeren. We hebben niet alleen een twintigtal kernen die hier wekelijks hun eigen activiteiten organiseren, we verhuren ons buurthuis ook regelmatig aan verenigingen.”