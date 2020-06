Buurtcomité ‘Buren van Tomorrowland’ start met petitie: “We willen geen drie weekends Tomorrowland” Ben Conaerts

26 juni 2020

16u29 0 Boom Het idee van Tomorrowland om volgend jaar drie festivalweekends op rij te organiseren , blijft de gemoederen beroeren in Boom. Een aantal buurtbewoners van De Schorre is gestart met een petitie om aan te tonen dat ze het voorstel hoegenaamd niet zien zitten.

“Het is de bedoeling om met deze petitie aan te tonen aan het gemeentebestuur dat een festival van drie weekends echt wel de draagkracht van de gemeente én zeker van de buurt overtreft”, zegt Nora Offeciers van het buurtcomité ‘Buren van Tomorrowland’. “Wij hadden en hebben het al moeilijk met twee weekends, want de overlast die zowel het groot aantal festivalgangers als het lawaai van de muziek en het vuurwerk veroorzaken is ondraaglijk. De kakofonie van de muziek van de verschillende podia dringt onze woningen binnen en doet de chauffages rammelen. Je wordt er doodmoe van, maar van rusten of slapen komt niets. De muziek mag dan wel stoppen om middernacht of 1 uur, maar vooraleer de festivalgangers de straten uit zijn is het 4 uur in de morgen. We hopen dan ook dat het gemeentebestuur aan onze gezondheid en aan onze rust denkt en het voorstel van de drie festivalweekends naar de prullenbak verwijst.”

Het buurtcomité gaat het komende weekend en in de loop van volgende week deur-aan-deur in de buurt van De Schorre om alle buurtbewoners de kans te geven de petitie te ondertekenen. De ondertekenaars worden ook gevraagd om een kleine affiche aan het raam te hangen. Midden juli zal de petitie worden overhandigd aan Booms burgemeester Jeroen Baert (N-VA).