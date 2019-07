Buurtbewoonster verwelkomt kampeerders met versierde Tomorrowlandvlag van huis hoog Ben Conaerts

18 juli 2019

18u08 0 Boom De kampeerders die via de Nachtegaalstraat naar Dreamville stappen, trekken ongetwijfeld grote ogen. Marina Verschragen heeft daar aan haar woning een versierde Tomorrowlandvlag van 24 vierkante meter uitgehangen. Ze wil de vlag laten signeren door de dj’s en laten veilen voor Kom Op Tegen Kanker.

Ze heeft er meer dan drie maanden aan gewerkt, maar het minste wat je kan zeggen is dat het resultaat in het oog springt. Marina Verschragen versierde een 24 vierkante meter grote Tomorrowlandvlag – de grootste die in omloop is – met duizenden bloemetjes. Dat deed ze samen met haar kleindochters Yente en Yoica en buurmeisje Sarah. Het kunstwerk werd vandaag uitgehangen aan haar woning in de Nachtegaalstraat en bewonderd door duizenden gasten op weg naar Dreamville.

“De toestroom van de festivalgangers is altijd weer een hele belevenis voor onze buurt”, zegt Marina. “We laten ons iedere keer van onze creatieve kant zien om hen passend te verwelkomen. Maar deze keer doen we dus iets speciaals, voor vijftien jaar Tomorrowland. Na vandaag schenken we onze vlag aan de organisatie van Tomorrowland en wordt ze ergens backstage opgehangen, waar de dj’s van het festival ze kunnen signeren. Hopelijk doen ze dat ook, want later zal Tomorrowland de vlag veilen ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. En hoe meer handtekeningen, hoe meer ze zal opbrengen.”

Hulde aan overleden buurvrouw

Met de vlag brengt Marina een eerbetoon aan haar overleden buurvrouw Françoise. “Zij is op 11 februari dit jaar overleden aan de gevolgen van kanker. Zij was iemand die ieder jaar heel erg toeleefde naar Tomorrowland en steeds alles regelde voor de buurt. De vlag is mijn eerbetoon aan haar én aan alle andere mensen die strijden tegen kanker. Elke bloem die ik op de vlag heb gestoken, was met hen in het achterhoofd.”