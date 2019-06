Buurtbewoonster versiert Tomorrowlandvlag voor goed doel: “Elke bloem die ik steek, is met liefde gedaan” Ben Conaerts

05 juni 2019

16u29 0 Boom Buurtbewoonster Marina Verschragen laat zich ieder jaar van haar creatiefste kant zien om de bezoekers van Tomorrowland te verwelkomen. Maar voor de vijftiende editie steekt ze nog een flink tandje bij. Samen met haar kleindochters Yente (11) en Yoica (13) en haar buurmeisje Sarah (13) gaat ze een Tomorrowlandvlag van 24 vierkante meter vullen met bloemen, laten signeren door de dj’s en veilen voor Kom op tegen Kanker.

De ‘blijde intrede’ van de Tomorrowlandgangers is telkens het hoogtepunt van het jaar voor Marina Verschragen. Dan zet ze zich voor haar woning in de Nachtegaalstraat en verwelkomt ze de duizenden passanten met zelfgemaakte bloemetjes. Ook nu is Marina al ruim een maand voor de start van het festival alweer creatief in de weer, maar deze keer ziet ze het groter. Letterlijk en figuurlijk. Ze wil een Tomorrowlandvlag van liefst 24 vierkante meter met zelfgemaakte bloemetjes versieren en laten veilen voor Kom op tegen Kanker.

“Mijn buurvrouw, Françoise Francken, is op 11 februari overleden aan de gevolgen van kanker”, zegt Marina. “Zij was iemand die ieder jaar heel erg toeleefde naar Tomorrowland en steeds alles regelde voor de buurt. Als het buurtfeest er aankwam, was zij het die ons daarvoor inschreef. Omdat dit de eerste Tomorrowlandeditie wordt zonder haar, wou ik iets speciaals doen: een Tomorrowlandvlag versieren en laten veilen. Voor Françoise, maar ook voor alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks met kanker geconfronteerd zijn geweest.”

Marina vroeg én kreeg de steun van de Tomorrowlandorganisatie. “Toen ik om een Tomorrowlandvlag vroeg, kreeg ik zelfs een extra groot exemplaar van vier op zes meter”, lacht ze. “Het is de grootste Tomorrowlandvlag die in omloop is. Er kruipt dus wat meer werk in dan voorzien, maar dat schrikt me zeker niet af. Het enige waar ik schrik voor had, was of ik voldoende materiaal zou hebben om de vlag te vullen. Ik schat dat ik in totaal 5.000 à 10.000 bloemetjes zal nodig hebben. Maar ik krijg gelukkig heel wat gekleurde lintjes geschonken van een naburige bloemenwinkel en van buurtbewoners.”

Intussen Is Marina al ruim twee maand bezig met bloemetjes op de vlag te steken. Een monnikenwerk waar ze in de weekends soms zes tot acht uur per dag aan werkt. “Maar ik doe dat met alle plezier”, zegt ze. “Weet je wat het ook is? Als ik bezig ben, denk ik vanzelf terug aan de mensen uit mijn omgeving die aan kanker zijn overleden. Het zijn er zo vele, te veel om op te noemen. Elke bloem die ik steek, doe ik met hen in het achterhoofd. Elke bloem die ik steek, is met liefde gedaan.”

Marina’s kleindochters Yente Schevenels (11) en Yoica Van Haudt (13) en buurmeisje Sarah Goossens (13) steken waar ze kunnen een handje toe. “Ik heb al enkele bloemetjes op de vlag mogen steken”, zegt Sarah. “Ik vind het heel leuk om te doen, zeker in het goede gezelschap van Marina. Het is een mooie manier om mijn tante Françoise te herdenken.”

De eerste donderdag van het festival, wanneer de festivalgangers toekomen, wil Marina haar kunstwerk aan haar gevel hangen. Daarna wordt de vlag geschonken aan de festivalorganisatie die de handtekeningen van de dj’s zal verzamelen. Minstens één dj, de Vlaamse dj Dimaro, heeft alvast laten weten dat hij graag aan het project wil meewerken. Later zal Tomorrowland een veiling organiseren waarvan de opbrengst namens de buurtbewoners zal worden overhandigd aan Kom op tegen Kanker.