Buurtbewoners trakteren WZC Den Beuk iedere zondag op streepje muziek Ben Conaerts

17 mei 2020

De bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum Den Beuk kunnen elke zondag genieten van een muzikale traktatie. Een aantal buurtbewoners komt hen wekelijks opvrolijken met leuke liedjes.

De afgelopen twee maanden zijn erg zwaar geweest voor de bewoners van Den Beuk. Door de coronamaatregelen konden ze al die tijd geen bezoek van hun familieleden ontvangen. Een aantal buurtbewoners besloot hen daarom enkele weken geleden een hart onder de riem te steken en elke zondag te trakteren op enkele liedjes. Van De Strangers en Will Tura tot ‘Een Ster’ en ‘La Ballade des Gens Heureux’. Die klassiekers laten ze horen uit een draagbare luidspreker, tot groot jolijt van de mensen van Den Beuk.

“Het is mooi hoe we met de muziek even voor een welgekomen dosis positieve vibes kunnen zorgen”, zegt buurtbewoner Guy Apers. “Door de ramen van het woonzorgcentrum zien we alleen maar blije gezichten. Sommige bewoners en personeelsleden beginnen zelfs spontaan te dansen. Daar doen we het voor: om al die mensen even de zorgen te laten vergeten en hen een plezierig moment te kunnen bieden. Intussen doen we dit ook al bij het woonzorgcentrum De Vaeren en vanaf volgende zondag ook bij het woonzorgcentrum De Wijtshage in Rumst.”