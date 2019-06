Bushalte Emile Vanderveldestraat verhuist naar Vrijheidshoek Ben Conaerts

25 juni 2019

De bushalte in de Emile Vanderveldestraat richting Boom Station verhuist op donderdag 27 juni. De halte zal voortaan te vinden zijn aan de parkings aan de Vrijheidshoek, ter hoogte van de rotonde aan ‘Cop’. Dat is de plaats waar ze tijdens de wegenwerken in het verleden ook al te vinden was. De bushalte in de andere richting blijft wel in de Emile Vanderveldestraat.

“Het verplaatsen van deze bushalte kadert in onze plannen om van de Emile Vanderveldestraat een rustigere straat te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Er zullen hier in de toekomst ook ANPR-camera’s geplaatst om te vermijden dat vrachtwagens het verbod op zwaar verkeer negeren.”