Burgemeesters Boom en Rumst willen Tomorrowlandgangers opnieuw vooraf laten screenen: “Festival zou veiliger worden” Ben Conaerts

26 juli 2019

15u35 0 Boom De burgemeesters van Boom en Rumst roepen de volgende federale regering op om hen dringend de mogelijkheid te geven om festivalgangers te screenen. Dat gebeurde reeds in 2017, maar die procedure werd vorig jaar door de federale regering aan banden gelegd. “Maar als de samenleving drugsveilige festivals verwacht, hebben we meer armslag nodig.”

In 2017 gaven de gemeenten Boom en Rumst de federale politie voor het eerst de opdracht om alle bezoekers van Tomorrowland te screenen. “Die aanpak heeft gewerkt”, zeggen burgemeester van Boom Jeroen Baert (N-VA) en burgemeester van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA). “Festivalgangers met een crimineel verleden konden op die manier geweerd worden van Tomorrowland. Ook personen die veroordeeld waren voor drugsdelicten, kregen te horen dat ze geen tickets konden krijgen voor het festival of de camping.”

Proces

Niet iedereen kon de beslissing tot weigering echter aanvaarden. Een aantal festivalgangers trok naar de rechtbank om de beslissing ongedaan te laten maken. Hoewel dat proces nog lopende is, heeft het Comité P intussen geoordeeld dat de screeningsprocedure te arbitrair was. De federale regering vaardigde vorig jaar dan ook richtlijnen uit om dergelijke screenings aan banden te leggen. Festivalgangers op voorhand systematisch door de databank van de politie halen, mag niet meer. Maar Baert en Callaerts hopen dat de volgende federale regering de richtlijnen dringend herbekijkt. “We hebben de afgelopen dagen heel veel gelezen over het gemak waarmee festivalgangers aan drugs geraken. Maar blijkbaar stelt niemand zich de vraag waarom dealers zo makkelijk aan een ticket geraken”, aldus de burgemeesters.

“Misschien was de screening in 2017 te verregaand”, klinkt het. “Maar de slinger mag ook niet doorslaan in de andere richting. Als de samenleving verwacht dat organisatie en overheid (drugs)veilige festivals aanbieden, dan hebben we meer armslag nodig. We willen via gerichte screenings de mogelijkheid hebben om zware criminelen, zoals drugsdealers, de toegang te ontzeggen. Als dit in het buitenland kan, waarom dan niet in ons land? Wie niets te verbergen heeft, hoeft niets te vrezen.”