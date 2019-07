Buren van Tomorrowland kunnen exclusieve vlag winnen Ben Conaerts

05 juli 2019

17u10 0 Boom De inwoners van Boom en Rumst maken kans om een exclusieve ‘limited edition’ Tomorrowlandvlag te winnen. Die heeft de organisatie laten maken ter gelegenheid van de vijftiende editie van het festival.

Rond de periode van Tomorrowland laten de inwoners van Boom en Rumst massaal de Tomorrowlandvlag wapperen. De kleurrijke vlag met de bekende vlinder in het midden is daardoor al een vertrouwd gezicht in het straatbeeld. Maar omdat het dancefestival aan zijn vijftiende editie toe is, heeft de organisatie een nieuwe, goudkleurige ‘limited edition’ van de vlag laten maken.

Burenquiz

“De vlag zal worden uitgedeeld aan 200 inwoners van Boom en 200 inwoners van Rumst”, klinkt het. “Het enige wat ze daarvoor moeten doen, is deelnemen aan onze online burenquiz. Daar worden ze getest op hun kennis over Tomorrowland. De 200 deelnemers van elke gemeente die alle vragen juist hebben én ook het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, krijgen de vlag. De winnaars worden allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht.”

De burenquiz is te vinden op de website www.tomorrowland.com/burenquiz. Deelnemen kan nog tot vrijdag 12 juli om 20 uur.