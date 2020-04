Buren Tomorrowland vinden afgelasting jammer maar terecht: “In 2021 nog extra weekend erbij dan?” Ben Conaerts

15 april 2020

20u11 0 Boom Waar de burgemeesters van Boom en Rumst eerder al voor pleitten, is nu door de Nationale Veiligheidsraad bekrachtigd. De zestiende editie van Tomorrowland vindt niet plaats in 2020, maar wordt doorgeschoven naar de weekends van 16 tot 18 en 23 tot 25 juli 2021. Bij de buren van het festival is alleen maar begrip te horen: “Het is jammer, maar dit is de enige juiste beslissing.”

De meeste buurtbewoners hadden de annulering van Tomorrowland al wel zien aankomen. Dus toen woensdagavond de Nationale Veiligheidsraad de knoop doorhakte, was dat geen verrassing. “Eerst acht tot tien weken ophokplicht, om dan anderhalve maand later 400.000 mensen van over de hele wereld in ons dorp te laten verblijven. Dat zou sowieso niet verstandig zijn geweest. Het is jammer, maar dit is de enige juiste beslissing”, klinkt het.

Nu kunnen we tijdens de mooiste periode van het jaar ook eens van de natuur van De Schorre gaan genieten met de kinderen Buurtbewoners

Andere buren zijn er net blij om dat ze eens een jaartje gerust kunnen zitten, zonder de overlast die Tomorrowland onvermijdelijk met zich meebrengt. “Nu kunnen we tijdens de mooiste periode van het jaar ook eens van de natuur van De Schorre gaan genieten met de kinderen.”

1,3 miljoen euro

Dat de tickets gewoon worden overgedragen naar de editie van volgend jaar, wordt ook op gejuich onthaald. “Dit is de beste regeling die men kon treffen. Het is misschien inderdaad erg voor zij die dit jaar niet konden gaan, maar de tickets terug in de verkoop gooien zou ook niet fair zijn voor zij die dit jaar eindelijk eens binnen geraakten. Misschien kan er volgend jaar een derde weekend komen?” wordt er al gespeculeerd.

Eerder hadden de burgemeesters van Boom en Rumst er reeds voor gepleit om het festival af te gelasten. Ook zij vonden het niet verstandig om Tomorrowland door te laten gaan. De annulering heeft wel financiële consequenties voor beide gemeenten. Voor Boom zou Tomorrowland dit jaar 1,3 miljoen euro opleveren. Voor Rumst gaat het om een bedrag van 729.000 euro dat wegvalt.

Ook voor de horeca-uitbaters in de buurt van recreatiedomein De Schorre, die tijdens het festival gretig een graantje meepikken, is het wegvallen van Tomorrowland een stevige streep door de rekening. Voor hen zijn de twee festivalweekends met voorsprong de drukste van het jaar, en zij lopen dus een mooie bonus mis.