Breng meer leven in je tuin: Natuurpunt start met campagne ‘Behaag... Natuurlijk’ Ben Conaerts

05 oktober 2020

14u13 0 Boom Natuurpunt Rupelstreek is van start gegaan met ‘Behaag… Natuurlijk 2020’, een campagne voor het aanplanten van streekeigen bomen en struiken, het plaatsen van bijenhotelletjes en het inzaaien van bloemenveldjes.

Met ‘Behaag... Natuurlijk 2020’ lanceert Natuurpunt een nieuwe campagne voor het aanplanten van streekeigen bomen, struiken en fruitbomen, en het plaatsen van bijenhotelletjes in voor- en achtertuinen. Aan de inwoners van de 30 deelnemende Antwerpse gemeenten biedt de campagne de mogelijkheid om tegen voordelige prijzen haagplanten, struiken, fruitbomen, gevelplanten en bijenhotelletjes aan te kopen.

In 1994 werd ‘Behaag... Natuurlijk’ opgestart in de Rupelstreek en inmiddels loopt de campagne dus in dertig Antwerpse gemeenten. “Het aanplanten van streekeigen bomen en struiken en het blijvend promoten om onze tuinen meer vogel- en dus ook bijen- en vlindervriendelijker in te richten heeft zonder twijfel enorm veel leven in grote en kleine tuinen gebracht”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek.

Eldorado voor bijen en hommels

“Dit jaar zijn er weer enkele fruitboomsoorten in het aanbod opgenomen. De gekozen fruitboomsoorten zorgen allen voor een formidabele bloei, een waar eldorado voor wilde bijen en hommels. Terwijl het fruit, al dan niet afgevallen, een belangrijke voedselbron is voor vogels en vlinders. De aangeboden soorten zijn allen zelfbestuivend, maar kruisbestuiving met soorten die in de buurt staan, levert een betere oogst op.”

Inwoners uit de Rupelgemeenten Boom, Hemiksem, Niel en Schelle kunnen tot 30 oktober hier een bestelling plaatsen. In gemeente Rumst kan men eveneens tot 30 oktober online bestellen. De bestellingen kunnen op 27 en 28 november worden afgehaald.