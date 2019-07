Borgerhoutse deejay BROUX (28) verrast festivalgangers op geheim podium Tomorrowland Sander Bral

19 juli 2019

20u01 3 Boom Tomorrowland blaast vijftien kaarsjes uit en dat zal iedereen op het festival geweten hebben. Feestvarkens die vrijdagochtend van de camping richting festival gaan, krijgen een glaasje cava om de wandeltocht draaglijker te maken. Op het terrein worden gratis ijsjes en cupcakes uitgedeeld en op bepaalde tijdstippen openen er zelfs geheime podia.

Eén van die geheime podia is Elixir Club vlakbij het hoofdpodium. Vrijdagmiddag opent opeens een geheime trap voor de neuzen van de feestvarkens in de Comfort Zone. Bovenop die trap, Elixir Club, één van de geheime locaties op het festival. De Borgerhoutse deejay BROUX (28) bespeelt de knoppen daar. Het is zijn tweede passage op Tomorrowland, vorig jaar mocht hij aantreden op het podium van zijn grootste idool.

“Ik mocht het podium van Eric Prydz opwarmen, je weet wel, die Zweedse legende met tal van hits onder zijn naam die zowel scoren op ondergrondse kelderfeesten als gigantische Scoutsfuiven”, zegt Sander Broux, die niet ver is gaan zoeken voor een artiestennaam. “Al jaren mijn grootste idool.”

Bedrijfsfeest in Sportpaleis

“Hoe dat gekomen is? Op een bepaald moment was ik plaatjes aan het draaien in het Sportpaleis op een bedrijfsfeest van Deloitte, het bedrijf waar ik werk. Dezelfde week moest Dimitri Vegas & Like Mike daar ook spelen waardoor er een delegatie van Tomorrowland aanwezig was. Na afloop van het feest werd ik aangesproken door iemand die mijn set wel leuk vond en dat ik nummers draaide die hij niet dikwijls gehoord had. Het was de artistiek directeur van Tomorrowland. Ik gaf hem mijn businesskaartje maar mee, wist ik veel?”

Toeval?

“Enkele maanden later kreeg ik een mail van Tomorrowland met de vraag ‘of ik het niet zag zitten om te draaien op het festival’. Zo droog als dat, ik viel letterlijk van mijn stoel bij het lezen van dat bericht. Ok, misschien niet letterlijk. Dat ik dan ook nog eens mocht aantreden op het podium van mijn idool, was puur toeval. Alhoewel ik natuurlijk wel in dezelfde stijl als Prydz draai, dat hebben ze bij Tomorrowland ook wel gezien. Dus misschien toch geen toeval?”

Pas ik mijn set aan aan het publiek van Comfort Zone? Neen, ze zullen wel dansen. Op dat moment staan ze toch al op hun kop van de gratis bubbels. BROUX

Een jaar later speelt BROUX opnieuw op Tomorrowland, niet meer op het podium van Eric Prydz maar dus in de geheime Elixir Stage. “Teleurgesteld? Helemaal niet, ik mag opnieuw op dit festival spelen. Dat is altijd een eer, op welk podium dan ook. Bovendien draai ik nu op een topuur en hoef ik het publiek niet meer op te warmen. Daardoor kan ik iets steviger draaien. Of ik me aanpas aan het publiek van Comfort Zone? Uiteraard niet, ik doe gewoon mijn eigen ding. Op dat uur staan die toch al op hun kop van de bubbels en stikken ze net niet in hun oesters”, grapt Sander.

Muziek in de genen

Sander Broux komt uit een muzikale familie. Zijn vader geeft gitaarles aan het conservatorium in Antwerpen en Leuven en zijn moeder geeft notenleer. In zijn pubertijd kwam hij voor het eerst in contact met elektronische muziek toen de electrohype hoge toppen scheerde in Europa.

“In het begin speelde ik vooral hardere songs, zoals dat toen populair was in de underground”, herbeleeft Sander. “Doorheen de jaren ben ik meer melodische muziek beginnen spelen en ook zelf tracks beginnen maken. Ik ben wel tevreden met mijn eigen producties, maar ze zijn opvallend minder goed dan de muziek die ik speel van artiesten waar ik naar op kijk. Ik heb nog geen enkel nummer gemaakt dat ik goed genoeg vind om naar Eric Prydz te sturen”, lacht hij. “Maar dat is wel mijn droom. Of eerder ambitie?”