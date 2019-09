Boomse wijken krijgen in 2020 pop-uprecyclageparken op bezoek Ben Conarts

23 september 2019

13u18 0 Boom De gemeente start in samenwerking met IGEAN met een project rond pop-uprecyclageparken. In 2020 zullen alle Boomse wijken een bezoek krijgen van zo’n mobiel recyclagepark.

Pop-uprecyclageparken zijn kleine, mobiele recyclageparken die tijdelijk op specifieke locaties staan. De gemeente wil volgend jaar samen met IGEAN regelmatig zulke recyclageparken naar Boom halen. “We plannen in 2020 in alle Boomse wijken een bezoek van zo’n mobiel recyclagepark”, zegt schepen van Leefmilieu Sven Cools (Groen). “Dat is handig voor mensen die zelf niet naar het lokale recyclagepark kunnen gaan. Bedoeling is om daarmee de strijd aan te gaan tegen het vele zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente.”

De fracties die worden ingezameld in een pop-up recyclagepark zijn uitsluitend niet-betalende fracties die bij overslag en behandeling geen gevaar worden. Het gaat onder meer om klein gevaarlijk afval, kurk, kaarsvet, plastic folie, piepschuim en metalen. Om te vermijden dat men afval komt brengen met bestel- en aanhangwagens, worden enkel personen te voet, met fiets of met motorfiets toegelaten.