Boomse verenigingen ontvangen 80 procent voorschot op subsidies Ben Conaerts

28 mei 2020

17u36 0 Boom De Boomse verenigingen hebben deze week een voorschot van 80 procent op hun subsidies ontvangen. Daarmee wil het gemeentebestuur hen helpen deze moeilijke periode te overbruggen.

De impact van de coronacrisis op de verenigingen is groot. Zij moesten de voorbije weken hun activiteiten annuleren en hun werking tijdelijk stopzetten of op een andere manier organiseren. Om hen te ondersteunen, besliste de gemeenteraad hen reeds een voorschot op hun subsidies toe te kennen. “We betaalden de verenigingen deze week 80 procent van de subsidies die ze het vorige werkjaar uitbetaald hebben gekregen”, zegt schepen van Financiën Kris Van Hoeck (CD&V). “Normaal was deze uitbetaling pas vanaf oktober voorzien. Maar nu krijgen ze dus al iets meer liquiditeit op het moment dat zo goed als alle geldstromen zijn stilgevallen.”

Ondertussen houdt de gemeente een bevraging bij de plaatselijke verenigingen om te peilen naar de impact van de coronacrisis. “We willen op die manier meer zicht krijgen op de noden die er in het verenigingsleven aanwezig zijn om meer gerichte ondersteuning te kunnen bieden. Het gaat daarbij niet enkel om het financiële, maar evenzeer de praktische problemen waarmee verenigingen worstelen.”