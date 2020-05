Boomse markt verhuist tijdelijk naar Kerkhofstraat: “Veiligste oplossing” Ben Conaerts

19 mei 2020

18u20 0 Boom Op donderdag 21 mei gaat ook de Boomse wekelijkse markt weer van start. Dat gebeurt echter op de vertrouwde locatie niet in het centrum, maar in de Kerkhofstraat. “Een verhuis is de veiligste oplossing”, zegt schepen van Markten Kris Van Hoeck (CD&V).

Op donderdag 21 mei vindt in Boom eindelijk weer een openbare markt plaats, de eerste sinds 12 maart. Het gemeentebestuur zette daarvoor het licht op groen, al moet wel worden uitgeweken naar een andere locatie. De markt verlaat zijn vertrouwde stek in het dorpscentrum en verhuist naar de Kerkhofstraat, waar ze ook in het verleden ooit heeft gestaan.

“Om de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad te kunnen opvolgen, kunnen we de markt niet laten doorgaan op het huidige marktparcours, zelfs niet als we het parcours uitbreiden. Dat heeft onder meer te maken met de afstanden tussen de kramen en het gelimiteerd aantal aanwezigen. Daarom wijken we best uit naar de Kerkhofstraat”, zegt schepen van Markten Kris Van Hoeck (CD&V).

Twee in- en uitgangen

Daar worden twee in- en uitgangen voorzien, namelijk aan de rotonde van het WZC Den Beuk en aan de hoek van de Kerkhofstraat en Advocaatstraat. Er kunnen maximaal 300 bezoekers tegelijk passeren. Er worden extra stewards ingeschakeld om alles correct te laten verlopen. Zij staan in voor de bewaking en de telling van het aantal aanwezigen. Als het maximum aantal mensen is, bereikt moet men wachten.

“Het is uiteraard de bedoeling om, zodra de maatregelen versoepeld worden, terug te keren naar de normale locatie in het centrum”, aldus Van Hoeck. “Toch menen we dat we nu al een beetje van het oude vertrouwde marktgevoel kunnen terugbrengen, op de veiligste manier. De tijdelijke verplaatsing naar de Kerkhofstraat heeft ook zijn voordelen voor de winkels in het centrum. Mensen zouden zich immers niet vrij van de winkels naar de markt mogen begeven en omgekeerd.”